الوداد المغربي يتقدم على النجم الساحلي التونسي بالهدف الثاني

تقدم نادي الوداد البيضاوي المغربي، على نظيره نادي النجم الساحلي التونسي، بالهدف الثاني، في المباراة التي تجمعهما، ضمن منافسات ذهاب دور ربع النهائي، لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وسجل هدفي الوداد ، اللاعب محمد ناهيري، الأول برأسية رائعة، بعد عرضية من زميله إسماعيل الحدادي في الدقيقة الحادية عشرة والثاني بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 53.

ويتأهل الفائز عن مبارتي الذهاب والعودة من تلك المواجهة، لدور نصف النهائي، ليواجه الفائز من النادي الأهلي ونظيره نادي صن داونز جنوب الإفريقي.