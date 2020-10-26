اللجنة الأولمبية المصرية تكشف آخر موعد لانتخابات اتحاد الكرة

أكد مصدر داخل اللجنة الأولمبية المصرية، عدم قانونية انعقاد الجمعية العمومية لاتحاد الكرة بعد نهاية شهر أكتوبر المقبل، وبالتالي لن تكون هناك أي فرصة لإقامة انتخابات اتحاد الكرة خلال شهري نوفمبر أو ديسمبر المقبلين