48 ساعة تفصل كهربا عن العودة للأهلي

يترقب محمود عبدالمنعم "كهربا"،موقفه من المشاركة في مباريات الأهلي بالفترة المقبلة من عدمها، وذلك خلال الأيام المقبلة، حيث تسقط العقوبة الموقعة عليه من قبل لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، خلال 48 ساعة فقط، بعد مباراة فريقه أمام حرس الحدود، والمقرر لها يوم الاثنين المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ25 من مسابقة الدوري المصري الممتاز، حيث يعتبر لقاء الحدود هو الأخير الذي سيغيب عنه كهربا بسبب العقوبة وينتظر "كهربا" قرار جهاز الكرة وبالأخص رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، بشأن مشاركته مع الفريق من عدمها، وذلك بعدما دخل في مشادة مع محمد الشناوي، حارس وقائد الأهلي في الأيام الماضية، وتم تغريمه مليون جنيه.