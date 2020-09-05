استقر مجلس إدارة نادي الزمالك، على التقدم بشكوى جديدة ضد محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأسبق والأهلي الحالي وقال رئيس القلعة البيضاء، خلال تصريحاته مؤخرا، أنه سوف يتمالتقدم بشكوى جديدة في قضية كهربا، وضم واقعة اعتدائه على مدير الكرة بالأهلي سيد عبد الحفيظ ضمن ملف الشكوى، لإثبات أن اللاعب غير ملتزم.

وشدد المصدر، على أن إدارة الزمالك سوف ترفق فى الشكوى ما حدث بين كهربا وسيد عبد الحفيظ، بجانب تطاول اللاعب على زميله محمد الشناوي، ونص ما رصده الموقع الرسمي للأهلي بتغريم كهربا مليون جنيه عما بدر منه وتأكيدهم أنه لاعب متمرد ومثير للمشاكل وأكد أمير مرتضى المشرف العام علي الكرة بنادي الزمالك، أن النادي كان اتخذ قرارا برحيل محمود عبدالمنعم كهربا، عن النادي مع نهاية الموسم الماضي، بسبب المشاكل التي كان يتسبب بها خلال فترة تواجده داخل القلعة البيضاء.