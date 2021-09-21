طلائع الجيش بطلاً للسوبر المصري على حساب الأهلي بركلات الجزاء

توّج فريق طلائع الجيش ببطولة السوبر المصري للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على الاهلي بركلات الجزاء الترجيحية 3/2 خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الثلاثاء، بإستاد برج العرب فى السوبر المصرى، ليلجأ الفريقين إلى ضربات الجزاء الترجيحية.ولجأ الأهلي وطلائع الجيش إلى ضربات الجزاء الترجيحية بعد أنتهاء الوقت الاصلي والإضافي بالتعادل السلبي.