طلائع الجيش بطلاً للسوبر المصري على حساب الأهلي بركلات الجزاء
آخر تحديث GMT21:03:49
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » رياضة عاجل

طلائع الجيش بطلاً للسوبر المصري على حساب الأهلي بركلات الجزاء

العرب اليوم -

العرب اليوم - طلائع الجيش بطلاً للسوبر المصري على حساب الأهلي بركلات الجزاء

الأهلي المصري
القاهرة - العرب اليوم

توّج فريق  طلائع الجيش ببطولة السوبر  المصري للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على الاهلي بركلات الجزاء الترجيحية 3/2  خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الثلاثاء، بإستاد برج العرب فى السوبر المصرى، ليلجأ الفريقين إلى ضربات الجزاء الترجيحية.ولجأ الأهلي وطلائع الجيش إلى ضربات الجزاء الترجيحية بعد أنتهاء الوقت الاصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

رياضة عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

طلائع الجيش بطلاً للسوبر المصري على حساب الأهلي بركلات الجزاء طلائع الجيش بطلاً للسوبر المصري على حساب الأهلي بركلات الجزاء



أخبار ذات صلة

GMT 18:08 2021 الخميس ,05 آب / أغسطس

برشلونة يعلن في بيان رسمي أن ميسي سيغادر النادي بسبب عقبات اقتصادية وهيكلية في مفاوضات التجديد
العرب اليوم - برشلونة يعلن في بيان رسمي أن ميسي سيغادر النادي بسبب عقبات اقتصادية وهيكلية في مفاوضات التجديد

GMT 14:27 2021 السبت ,31 تموز / يوليو

قطر تهزم أمريكا بالطائرة الشاطئية في أولمبياد طوكيو
العرب اليوم - قطر تهزم أمريكا بالطائرة الشاطئية في أولمبياد طوكيو

GMT 13:25 2021 السبت ,31 تموز / يوليو

روسيا تحرز ذهبية مبارزة السيف لفرق السيدات في أولمبياد طوكيو
العرب اليوم - روسيا تحرز ذهبية مبارزة السيف لفرق السيدات في أولمبياد طوكيو

GMT 20:27 2021 السبت ,17 تموز / يوليو

الأهلي يسجل الهدف الثاني في شباك «كايزر تشيفز» في نهائي دوري أبطال أفريقيا
العرب اليوم - الأهلي يسجل الهدف الثاني في شباك «كايزر تشيفز» في نهائي دوري أبطال أفريقيا

GMT 20:15 2021 السبت ,17 تموز / يوليو

الأهلي يسجل الهدف الأول في شباك «كايزر تشيفز»عن طريق محمد شريف في الشوط الثاني
العرب اليوم - الأهلي يسجل الهدف الأول في شباك «كايزر تشيفز»عن طريق محمد شريف في الشوط الثاني

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

مايا دياب تثير الجدل بإطلالتها الجريئة

القاهرة - العرب اليوم

بعد الديو الذي أطلقته مع الفنان المصري محمود الليثي، أطلقت النجمة مايا دياب أغنيتها الثانية من ألبومها المرتقب، بعنوان "أهلا وسهلا"، وهي أغنية باللهجة المصرية. وأثارت النجمة اللبنانية ضجة كبيرة بين متابعيها على تطبيق انستغرام بصورة من اللوك الخاص الذي اعتمده للترويج لأغنيتها الجديدة، ولفتت الأنظار بالاكسسوارات الضخمة التي اختارتها لتكون إطلالتها مختلفة وجديدة كعادتها. وظهرت مايا بإطلالة طغى عليها اللون الذهبي، من خلال توب قصيرة ذهبية مع اكسسوار ضخم على شكل قبعة على رأسها ويتدلى منها سلسلة ناعمة مع أقراط ضخمة على شكل دمعة.وكذلك نشرت النجمة اللبنانية مقطع من الفيديو كليب الخاص بالأغنية التي صورته مع المخرج اللبناني جاد شويري، وعلقت، "صار فيكن تسمعوا وتشوفوا اغنيتي الجديدة اهلا وسهلا مايا دياب على يوتيوب".  ق...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 16:47 2021 الثلاثاء ,21 أيلول / سبتمبر

إطلالات النجمات في مهرجان الفضائيات العربية
العرب اليوم - إطلالات النجمات في مهرجان الفضائيات العربية

GMT 17:40 2021 الإثنين ,20 أيلول / سبتمبر

سوق دبي الكبير خزانة توابل ودواء تجذب اهتمام السياح
العرب اليوم - سوق دبي الكبير خزانة توابل ودواء تجذب اهتمام السياح

GMT 16:33 2021 الثلاثاء ,21 أيلول / سبتمبر

أفكار مميزة لديكورات غرف الجلوس الفخمة
العرب اليوم - أفكار مميزة لديكورات غرف الجلوس الفخمة

GMT 10:29 2021 الثلاثاء ,21 أيلول / سبتمبر

المشير طنطاوي واحد من أبرز رموز مصر العسكرية
العرب اليوم - المشير طنطاوي واحد من أبرز رموز مصر العسكرية

GMT 22:15 2021 الإثنين ,20 أيلول / سبتمبر

الإعلامية اللبنانية نوال بري تقرر الدخول إلى عالم التمثيل
العرب اليوم - الإعلامية اللبنانية نوال بري تقرر الدخول إلى عالم التمثيل

GMT 20:43 2021 السبت ,18 أيلول / سبتمبر

أفضل إطلالات النجمات في حفلة توزيع جوائز "الموريكس دور"
العرب اليوم - أفضل إطلالات النجمات في حفلة توزيع جوائز "الموريكس دور"

GMT 12:53 2021 الأحد ,19 أيلول / سبتمبر

أجمل الجزر السعودية للاحتفال باليوم الوطني السعودي
العرب اليوم - أجمل الجزر السعودية للاحتفال باليوم الوطني السعودي

GMT 03:42 2021 الإثنين ,20 أيلول / سبتمبر

نماذج من ديكورات الجبس الكلاسيكية للأسقف
العرب اليوم - نماذج من ديكورات الجبس الكلاسيكية للأسقف

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 22:28 2021 الأربعاء ,15 أيلول / سبتمبر

انتصار مُثير لمانشستر سيتي وتعادل مُخيب لباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا
العرب اليوم - انتصار مُثير لمانشستر سيتي وتعادل مُخيب لباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

GMT 22:42 2021 الأربعاء ,15 أيلول / سبتمبر

عقيد بالجيش المصري "أبو ستيت" يخطف بطولة العالم للمحترفين في "الكيك بوكسينغ"
العرب اليوم - عقيد بالجيش المصري "أبو ستيت" يخطف بطولة العالم للمحترفين في "الكيك بوكسينغ"

GMT 20:50 2021 الخميس ,16 أيلول / سبتمبر

صندوق النقد يحذر أفغانستان من "كارثة خطيرة" في الأفق
العرب اليوم - صندوق النقد يحذر أفغانستان من "كارثة خطيرة" في الأفق

GMT 16:45 2021 الخميس ,16 أيلول / سبتمبر

5 أسماء مرشحة لخلافة المدرب الهولندي رونالد كومان في برشلونة
العرب اليوم - 5 أسماء مرشحة لخلافة المدرب الهولندي رونالد كومان في برشلونة

GMT 05:37 2020 الخميس ,15 تشرين الأول / أكتوبر

حظك اليوم برج الجوزاء 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
العرب اليوم - حظك اليوم برج الجوزاء 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020

GMT 12:44 2020 الثلاثاء ,06 تشرين الأول / أكتوبر

حظك اليوم برج العقرب 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
العرب اليوم - حظك اليوم برج العقرب 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020

GMT 17:08 2021 الخميس ,16 أيلول / سبتمبر

منافسة محتدمة بين الأندية للتعاقد مع مهاجم بوروسيا دورتموند إيرلينغ هالاند
العرب اليوم - منافسة محتدمة بين الأندية للتعاقد مع مهاجم بوروسيا دورتموند إيرلينغ هالاند

GMT 05:25 2017 الخميس ,22 حزيران / يونيو

وضعيات الجماع الافضل للأرداف وخسارة الوزن
العرب اليوم - وضعيات الجماع الافضل للأرداف وخسارة الوزن

GMT 11:33 2021 الأحد ,12 أيلول / سبتمبر

أجمل أماكن سياحية في دبي يُنصح بزيارتها في الخريف 2021
العرب اليوم - أجمل أماكن سياحية في دبي يُنصح بزيارتها في الخريف 2021

GMT 22:25 2021 السبت ,11 أيلول / سبتمبر

"فولكس فاغن" تكشف أحدث طراز اختباري لسيارة كهربائية صغيرة
العرب اليوم - "فولكس فاغن" تكشف أحدث طراز اختباري لسيارة كهربائية صغيرة

GMT 18:50 2021 الخميس ,02 أيلول / سبتمبر

"سوبارو سولتيرا" 2022 الـSUV الكهربائية صغيرة الحجم نسبياً وبنظام الدفع الكلي
العرب اليوم - "سوبارو سولتيرا" 2022 الـSUV الكهربائية صغيرة الحجم نسبياً وبنظام الدفع الكلي

GMT 23:27 2020 الجمعة ,01 أيار / مايو

قد تتراجع المعنويات وتشعر بالتشاؤم وتهتزّ شجاعتك
العرب اليوم - قد تتراجع المعنويات وتشعر بالتشاؤم وتهتزّ شجاعتك

GMT 10:05 2021 الثلاثاء ,07 أيلول / سبتمبر

وزير المالية المصري يؤكد أن الدولة وضعت خطط قوية لتوفير فرص العمل
العرب اليوم - وزير المالية المصري يؤكد أن الدولة وضعت خطط قوية لتوفير فرص العمل

GMT 18:54 2021 الأحد ,11 تموز / يوليو

إطلاق منصة "فيديوهات يوتيوب القصيرة" YouTube Shorts في مصر
العرب اليوم - إطلاق منصة "فيديوهات يوتيوب القصيرة" YouTube Shorts في مصر

GMT 09:00 2016 الأحد ,31 تموز / يوليو

كيف تعرف أن زوجتك تمارس العادة السرية ؟
العرب اليوم - كيف تعرف أن زوجتك تمارس العادة السرية ؟

GMT 01:19 2019 السبت ,18 أيار / مايو

أبرز طرق للتواصل بين الكائنات الحية في الطبيعة
العرب اليوم - أبرز طرق للتواصل بين الكائنات الحية في الطبيعة

GMT 08:31 2019 الثلاثاء ,07 أيار / مايو

ديكورات مميزة و5 أخطاء شائعة مع جبس بورد مودرن من داخل الشقق السعودية
العرب اليوم - ديكورات مميزة و5 أخطاء شائعة مع جبس بورد مودرن من داخل الشقق السعودية

GMT 07:54 2021 الجمعة ,16 تموز / يوليو

درجات ألوان البشرة تطغى على الرموز التعبيرية الجديدة لعام 2022
العرب اليوم - درجات ألوان البشرة تطغى على الرموز التعبيرية الجديدة لعام 2022
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab