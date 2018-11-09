8 غرز فى رأس هشام محمد بعد تعرض حافلة الأهلى للهجوم فى رادس

أكد مسئولو الأهلى أن هشام محمد، لاعب الفريق، تعرض لجرح قطعى فى الرأس استلزم خياطة بـ8 غرز بعد إصابته أثناء توجهه مع بعثة الأهلى لملعب رادس قبل مواجهة الترجى، عقب إلقاء بعض الجماهير التونسية حجارة على حافلة الأهلى.وكان عدد من جماهير الترجى ألقوا الحجارة على موكب الأهلى أثناء دخوله ملعب رادس، قبل انطلاق مباراة الإياب لنهائى دورى أبطال أفريقيا وتعرض هشام محمد لاعب الأهلى الذى حضر مع الفريق رغم خروجه من قائمة المباراة، للإصابة فى الرأس، كما قامت الجماهير بإشعال الشماريخ أثناء دخول الكتيبة الحمراء ملعب المباراة.

ويواجه الأهلى نظيره الترجى التونسى فى التاسعة مساء على ملعب رادس فى إياب نهائى دورى أبطال أفريقيا، علما بأن مواجهة الذهاب انتهب بفوز الفريق الأحمر بنتيجة 3 / 1 على ملعب برج العرب.وأعلن الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق تشكيل الاهلى للمباراة، ويضم كلا من: محمد الشناوى - محمد هانى - ساليف كوليبالى - سعد سمير - أيمن أشرف – حسام عاشور – عمرو السوليه - اسلام محارب - وليد سليمان - ميدو جابر ومروان محسن.