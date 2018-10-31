تعرف علي أسماء حكام نهائي أفريقيا بين الأهلى والترجى التونسى

انحصرت المنافسة بين الثنائي الحكم الجزائرى مهدى عبيد والإثيوبى تيسيما لإدارة ذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا بين الأهلى والترجى التونسى المقرر إقامته مساء الجمعة المقبل بملعب برج العرب.

واستقر الكاف استقر بشكل نهائى على الثنائى لاختيار أحدهما لإدارة مباراة الذهاب بين الأهلى والترجى، ومن المقرر أن تشهد الساعات القليلة المقبلة الإعلان بشكل رسمى عن حكم المباراة المرتقبة فى نهائى دورى أبطال إفريقيا ، وإن كانت كل المؤشرات تشير إلى أن الجزائرى مهدى بن عبيد الأقرب.

واستقر الكاف على وجود الحكم الجامبى الشهير لخاصية الفيديو " VAR " التى من المقرر استخدامها فى مباراتى النهائى .