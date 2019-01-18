شوط أول سلبي بين الأهلي وشبيبة الساورة

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سلبيا مع مضيفه شبيبة الساورة الجزائري في الشوط الأول للمباراة المقامة بينهما حاليا على ٢٠ أغسطس ضمن الجولة الثانية للمجموعة الرابعة بدور أبطال إفريقيا.الأهلي حقق ما أراد في الشوط الأول وهو عدم تلقي أهداف بعد أن اهتم كثيرا بالشق الدفاعي لمنع أصحاب الأرض من الوصول لمرمى محمد الشناوي حارس الفريق.ولم تظهر أي خطورة حمراء في المباراة حيث بدا الفريق غير قادر حتى على تنظيم هجمة