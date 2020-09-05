المقاولون يحدد 100 مليون جنيه للاستغناء عن لاعبه للأهلي أو الزمالك

كشف المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، عن حقيقة دخول الأهلي والزمالك، في مفاوضات لضم نجم الفريق يوسف حسن، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بشكل نهائي وقال المهندس عادل في تصريحات خاصة لـ"الوطن سبورت":"لم يتحدث معنا مسئولو الأهلي والزمالك من أجل يوسف حسن، لكن اللاعب أبلغنا بحديث عدد من المسئولين من قبل إدارتي الناديين لضمه، هل قطبي الكرة المصرية قادرين على دفع مبلغ 100 مليون جنيه".