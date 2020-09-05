قرر الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، ضم محمد عنتر في القائمة أمام طلائع الجيش، في اللقاء المقرر له غدا الأحد، ضمن منافسات بطولة الدوري العام المصرى وجاء قرار كارتيرون بضم محمد عنتر، عقب استبعاد أحمد سيد "زيزو"، بعدما اشتكى من العضلة الأمامية، عقب مباراة بيراميدز الأخيرة ببطولة الدوري، ليخوض تدريبات تأهيلية بمفرده.‎