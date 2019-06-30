محمد صلاح يسجل الهدف الأول لمصر في شباك أوغندا

سجل محمد صلاح لاعب المصري الهدف الأول للفراعنة في شباك أوغندا بالمباراة التي تجمع الفريقين في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لكأس أمم أفريقيا 2019.

وأحرز صلاح الهدف في الدقيقة الـ38 من ركلة حرة مباشرة سددها بقوة على يسار الحارس الأوغندي.

ويتربع منتخب مصر على صدارة ترتيب المجموعة برصيد ست نقاط، أمام أوغندا بأربع نقاط، ثم زيمبابوي بنقطة واحدة أمام الكونغو بدون رصيد، حيث سيلتقيان سويًا في نفس توقيت مواجهة الفراعنة مع الرافعات.