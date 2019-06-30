تشكيل منتخب مصر أجيري يجري 3 تعديلات لمواجهة أوغندا

أعلن خافير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لكأس أمم أفريقيا، أمام أوغندا.

أجيري قرر الاستعانة بباهر المحمدي في الخط الدفاعي إلى جانب أحمد حجازي، بدلًا من محمود علاء، مع تواجد نبيل عماد "دونجا" في خط الوسط بدلًا من طارق حامد.

ودفع مدرب منتخب مصر بالمهاجم أحمد حسن كوكا بدلا من مروان محسن، الذي كان يتواجد في التشكيل الرئيسي لمنتخب مصر خلال مواجهتي زيمبابوي والكونغو.

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد المحمدي، باهر المحمدي، أحمد حجازي، أيمن أشرف.

خط الوسط: محمد النني، نبيل دونجا، عبد الله السعيد، محمود تريزيجيه، محمد صلاح.

خط الهجوم: أحمد حسن كوكا