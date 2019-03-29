النصر يتقدم بالهدف الثاني والهلال يتعادل بعد دقيقة

تقدم النصر بالهدف الثاني على الهلال في الدقيقة ٧٦، من خلال عرضية لركنية في الجبهة اليمنى قابلها قائد النصر برأسية قوية تفلت من يد الحاري العماني علي الحبسي لتدخل المرمى .

رد الهلال الذي يلعب بعشرة لا عبين ، كان سريعا وقاسيا، بهدف ولااروع من سالم الدوسري، الذي تلقى الكرة داخل منطقة الجزاء ، وراوغ مدافع ، ثم راوغ الحارس، والمدافع مجددا، ويسددها في المرمى،.