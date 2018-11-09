خطأ لصالج إسلام محارب ولاعبي الترجي يقومون بالاحتجاج على الحكم ودخول الطاقم الطبي لعلاج اللاعب خلال المباراة الدائرة بين فريقي الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا