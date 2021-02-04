الدحيل القطري ينشط بكثافة والأهلي المصري يحافظ على التقدم بهدف

مرت 60 دقيقة من مباراة الأهلي والدحيل القطري المقامة حالياً على ملعب المدينة التعليمية في إنطلاقة مشوار الفريقين بكأس العالم للأندية التي أنطلقت عصر اليوم ،الخميس، وتسمر حتى 11 فبراير الجاري، بتقدم الأهلي بهدف سجله حسين الشحات في الدقيقة 30