الزمالك يتراجع عن التعاقد مع أمير عادل

تراجع مسؤولو نادي الزمالك عن صفقة أمير عادل خلال الفترة الحالية بعدما وقع اللاعب رسميا على عقود انتقال للفريق الأبيض لمدة أربعة مواسم خلال الأيام القليلة الماضية وأكد مصدر بالجهاز الفني للفريق أن البرتغالي باتشيكو المدير الفني للفريق الأبيض رفض إتمام التعاقد مع اللاعب لعدم الاقتناع بمستواه وأخطر مسؤولو نادي الزمالك وكيل اللاعب بعدم إتمام الصفقة في الفترة الحالية بالرغم من توقيع اللاعب.