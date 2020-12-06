حقيقة خطاب الفيفا للاستفسار عن إيقاف مرتضى منصور

كشف عمرو الجنايني، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شئون اتحاد الكرة، حقيقة وصول خطاب رسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للاستفسار عن موقف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، الموقوف ومجلس إدارته بسبب التحقيقات الجارية في مخالفات مالية منسوبة إليهم وقال الجنايني في تصريحات إذاعية لبرنامج "مع شوبير"، إن الفيفا لم يرسل أي خطاب جديد للاستفسار عن موقف مرتضى منصور، ولم يصل اتحاد الكرة سوى خطاب في شهر أكتوبر الماضي بعد قرار اللجنة الأولمبية بإيقاف رئيس نادي الزمالك 4 سنوات.