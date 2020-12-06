استبعاد ستاد القاهرة من استضافة السوبر الإفريقي

أكد عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الثلاثية المُكلفة بإدارة اتحاد الكرة أن مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي ونهضة بركان المغربي ستُقام في مصر، نافيًا بذلك التقارير التي تحدثت عن إمكانية نقلها مُجددًا وقال الجنايني في تصريحاته لبرنامج مع شوبير على إذاعة أون سبورت اف ام :"المباراة ستقام في مصر ليس لدي أي إخطار عكس ذلك، والموقف النهائي للسوبر الإفريقي بشأن موعد اللقاء سيتحدد اليوم أو غدا".