محمود علاء يسجل هدف التعادل للزمالك في مرمى بيراميدز

سجل محمود علاء هدف التعادل لفريق الزمالك أمام بيراميدز لتصل نيتجة المباراة 2-2 والمقامة على استاد بتروسبورت ضمن الجولة التاسعة المؤجلة من مسابقة الدوري الممتاز.

وسجل هدفي بيراميدز ايريك تراوري في الدقيقة 15 وكينو في الدقيقة 37 فيما سجل هدفي الزمالك فرجاني ساسي في الدقيقة الثامنة ومحمود علاء في الدقيقة 44