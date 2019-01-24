بيراميدز يتقدم بثاني أهدافه في شباك الزمالك

تقدم فريق بيراميدز بثاني أهدافه في شباك الزمالك، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا،

والمؤجلة، من الجولة التاسعة، لبطولة الدوري المصري.أحرز ثاني أهداف بيراميدز كينو، في الدقيقة 37.ويلتقي الزمالك مساء اليوم مع بيراميدز علي ملعب بتروسبوت بالتجمع الخامس،

في اللقاء المؤجل، بينهما من الجولة التاسعة لبطولة الدوري.الجدير بالذكر أن الزمالك يحتل حاليًا صدارة بطولة الدوري المصري، برصيد 41 نقطة، فيما يحتل بيراميدز المركز الثاني، برصيد 38 نقطة