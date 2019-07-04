إصابة صلاح بنزلة برد تبعده عن مران منتخب مصر استعدادًا لجنوب أفريقيا
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إصابة صلاح بنزلة برد تبعده عن مران منتخب مصر استعدادًا لجنوب أفريقيا

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العرب اليوم - إصابة صلاح بنزلة برد تبعده عن مران منتخب مصر استعدادًا لجنوب أفريقيا

النجم محمد صلاح لاعب المنتخب المصري
القاهرة - العرب اليوم

لن يتمكن محمد صلاح، نجم منتخب مصر من المشاركة في التدريب الجماعي، اليوم للمنتخب الوطني، بسبب تعرضه لنزلة برد، وذلك حتى لا تتفاقم حالته، وجاء ذلك بعد عرض الأمر على خافيير أجيري المدير الفني.

ويواصل المنتخب الوطني، اليوم آداء تدريباته، استعدادًا للقاء جنوب أفريقيا، يوم السبت المقبل، ضمن مباريات دور الـ 16 لبطولة الأمم الأفريقية.

وكان منتخب مصر نظم يومًا خاصًا للاعبين وأسرهم للراحة وكسر النظام الغذائي المتبع (free day) أول أمس الثلاثاء، خلال الفترة بين نهاية دور المجموعات والدور ثمن النهائي لبطولة الأمم الأفريقية 2019.

وأشرف الشيف ناصر البرنس، مسئول الأغذية في اللجنة المنظمة للبطولة، على إعداد أكلات اللاعبين وأسرهم، داخل معسكر المنتخب وفندق الإقامة.

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إصابة صلاح بنزلة برد تبعده عن مران منتخب مصر استعدادًا لجنوب أفريقيا إصابة صلاح بنزلة برد تبعده عن مران منتخب مصر استعدادًا لجنوب أفريقيا



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