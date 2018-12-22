الريال يضيف غلة أهدافه في مرمي العين بهدف رابع عكسي

سجل اللاعب المصري يحيي نادر هدف عكسي في شباك فريقه العين الإماراتي خلال مباراة ريال مدريد بنهائي كأس العالم للأندية لتصبح النتيجة 4 _ 1 للنادي الملكي.

الهدف الرابع للريال جاء من خلال انطلاقة رائعة وتوغل رائع من فينسيوس جونيور من الجهة اليسرى أنهاها بتمريرة عرضية اصطدمت في قدم يحيى نادر وسكنت شباك خالد عيسى بنجاح