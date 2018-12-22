هدف أبيض للعين بشباك ريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية

بحكم التسلل الغي هدف لفريق العين الإماراتي في مرمي ريال مدريد بنهائي كأس العالم للأندية الإمارات 2018.

الهدف الملغي لفريق العين جاء بعد تمريرة بينية رائعة من ركلة حرة مباشرة نفذها محمد عبدالرحمن وصلت إلى كايو داخل منطقة الجزاء الذي سدد كرة قوية سكنت شباك كورتوا حارس ريال مدريد بنجاح لكن حكم اللقاء أشار بوجود تسلل على كايو.