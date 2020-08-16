تعليق إكرامي بعد رحيله من الأهلي

علق إكرامي الشحات، حارس مرمى النادي الأهلي السابق، على إعلان المارد الأحمر إنهاء مسيرة نجله شريف مع الفريق قبل انتهاء الموسم وكان النادي الأهلي أعلن أنه بالتشاور بين الجهاز الفني وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي، عن إنهاء مسيرة شريف إكرامي مع الفريق، بعد إصداره بيانًا توضيحًا أمس لكشف حقيقة ارتباطه برحيل رمضان صبحي عن الفريق وقال الشحات في تصريحات خاصة لـ " الكابتن":" ليس لي علاقة بالأمر، سيد عبد الحفيظ هو من اتخذ ذلك القرار، وهي مسألة خاصة به وبشريف وليس لي علاقة بذلك."