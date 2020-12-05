الأهلي يعلن شفاء لاعبه من كورونا

أعلن أحمد ياسر ريان، مهاجم النادي الأهلي، تعافيه من فيروس كورونا المستجد، اليوم السبت وكتب أحمد ياسر ريان، عبر خاصية «ستوري» بحسابه الشخصي على موقع «إنستجرام»: «الحمد لله تعافيت من فيروس كورونا»، بعد أن جاءت نتيجة مسحته سلبية وكان اللاعب أحمد ياسر ريان قد أصيب خلال الأيام الأخيرة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، عقب مشاركته مع المنتخب الأولمبي بالبطولة الودية الأخيرة.