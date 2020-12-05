تفاصيل صفقة انتقال نجم الأهلي الي الزمالك

كشف مصدر بنادي الزمالك عن حصول أحمد الشيخ لاعب وسط الأهلي السابق والذي وقع على عقود انتقال رسمية للقلعة البيضاء لمدة ثلاثة مواسم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية على خمسة ملايين جنيه في الموسم وكان اللاعب رفض العديد من العروض في الساعات القليلة الماضية بعد مفاوضات الزمالك، ووقع على العقود في جلسة مساء الأمس مع مسؤولي القلعة البيضاء وقدم "الشيخ" تنازلات كبيرة من أجل الانتقال للفريق الأبيض وسيكون ضمن لاعبي الفئة الثانية في صفوف القلعة البيضاء.