تشكيل منتخب الجزائر محرز يقود الخضر نحو حلم اللقب الثاني



أعلن جمال بلماضي مدرب المنتخب الجزائري عن تشكيل فريقه لمواجهة السنغال في نهائي كأس أمم إفريقيا 2019 على ستاد القاهرة في مصر.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: رايس مبولحي

خط الدفاع: مهدي زفان – عيسى ماندي – جمال بلعمري – رامي بن سبعيني

خط الوسط: سفيان فيجولي – عدلان قديورة - إسماعيل بن ناصر

خط الهجوم: رياض محرز – بغداد بونجاح – يوسف بلايلي