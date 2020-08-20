حقيقة تشاجر حازم إمام و فرجاني ساسي في مران الزمالك

أوضح مصدر مسؤول داخل مجلس إدارة نادي الزمالك، حقيقة ما تردد عن اشتباكات بالأيدي بين حازم إمام و فرجاني ساسي لاعبي الزمالك فى تدريبات الفريق اليوم، والتي نتج عنها كسر هاتف فرجاني ساسي وكشف المصدر أن ما تردد عار تماما عن الصحة، ولم يتعد نرفزة ملعب ولم يحدث أي اشتباكات قائلا :" هل يعقل يتم كسر تليفون فى التدريبات"، مطالبا وسائل الإعلام بتحري الدقة وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الدخول في معسكر مغلق بداية من غدا الجمعة.