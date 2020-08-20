اتحاد الكرة يعلن اسم حكم مباراة القمة بين الأهلى و الزمالك

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الكابتن وجيه أحمد أسماء طاقم التحكيم الكرواتي المكلف بإدارة مباراة الزمالك والأهلي المقرر اقامتها في التاسعة من مساء السبت المقبل بستاد القاهرة الدولي ضمن الجولة 21 لمسابقة الدوري الممتاز على النحو التالي: مساعد أول: جوران پاتاكي حكم فيديو مساعد: توميسلاڤ پيتروڤيتش كما كلفت لجنة الحكام الكابتن جمال صدقي بمهمة مراقب الحكام في المباراة.