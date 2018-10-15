بيان رسمي من اللجنة الأولمبية بشأن عمومية الزمالك
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بيان رسمي من اللجنة الأولمبية بشأن عمومية الزمالك

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العرب اليوم - بيان رسمي من اللجنة الأولمبية بشأن عمومية الزمالك

نادي الزمالك
القاهرة - محمد عبد الحميد

أصدرت اللجنة الأولمبية المصرية بيانًا رسميًا أكدت فيه تأجيل إصدار أي قرارات بشأن عمومية نادي الزمالك التي دعا النادي لإجرائها يومي ١٨ و١٩ أكتوبر الجاري.

وأوضحت اللجنة في بيانها أن القرار يأتي بسبب الدعوى الرسمية التي أقامها هاني العتال نائب الرئيس يطالب فيها ببطلان الجمعية لمخالفتها للقانون واللوائح.

ودعا رئيس نادي الزمالك الجمعية العمومية للاجتماع بشكل رسمي للرد على ما يتعرض له النادي.

 

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بيان رسمي من اللجنة الأولمبية بشأن عمومية الزمالك بيان رسمي من اللجنة الأولمبية بشأن عمومية الزمالك



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بيان رسمي من اللجنة الأولمبية بشأن عمومية الزمالك بيان رسمي من اللجنة الأولمبية بشأن عمومية الزمالك



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