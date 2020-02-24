تأجيل مباراة القمة 60 دقيقة بعد تأخر وصول الزمالك المصري
آخر تحديث GMT18:14:17
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » رياضة عاجل

تأجيل مباراة القمة 60 دقيقة بعد تأخر وصول الزمالك المصري

العرب اليوم -

العرب اليوم - تأجيل مباراة القمة 60 دقيقة بعد تأخر وصول الزمالك المصري

لاعبو نادي الزمالك المصري
القاهرة ـ العرب اليوم

تقرر تأجيل انطلاق مباراة القمة بين الأهلي والزمالك لمدة 60 دقيقة بعد تأخر وصول لاعبي الفريق الأبيض حيث ما زال الفريق متواجدًا على كوبري أكتوبر بينما وصل الأهلي ملعب اللقاء.

ويتصدر الأهلي قمة مسابقة الدوري الممتاز برصيد 45 نقطة من الفوز بالعلامة الكاملة في 15 مباراة، ويواجه الأهلى الزمالك فى قمة الكرة المصرية على استاد القاهرة مساء اليوم ضمن مؤجلات الجولة الرابعة للدورى، فبعدما التقى القطبان مساء الخميس الماضى باستاد محمد بن زايد بأبوظبى فى السوبر المحلى فى اللقاء الذى فاز فيه الزمالك 4/3 بركلات الجزاء الترجيحية، يعود الأهلى والزمالك بمواجهة مُثيرة مساء اليوم لكن بدون جمهور، وهى المباراة التى يدخلها الفريقان بدافع الفوز فقط، فالأهلى يرغب فى رد الاعتبار بعد السقوط أمام الزمالك فى قمة السوبر الأخيرة رغم أن الأحمر كان الأكثر سيطرة واستحواذاً على المباراة.

كما يتطلع الأهلى للحفاظ على سجله المحلى الرائع بعدما فاز فى 15 مباراة من أصل 15 مباراة خاضها ببطولة الدورى، ليحصد العلامة الكاملة برصيد 45 نقطة وله مباراتان مؤجلتان ولم يخسر أو يتعادل الأهلى أى مباراة حتى الآن، فيما يتطلع الزمالك لتأكيد تفوقه على الأهلى بالفوز عليه مرة أخرى فى غضون أيام قليلة، خاصة أن الأبيض يعيش فترة رائعة حالياً بعد الفوز ببطولتين فى أسبوع فقد حصد السوبر الأفريقى على حساب الترجى التونسى بالدوحة، ثم حسم السوبر المحلى على حساب الأهلى فى الإمارات، وهو ما يمنح كتيبة باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك دفعة معنوية جيدة قبل القمة المرتقبة كما يرغب الفارس الأبيض فى إحياء آماله فى المنافسة على لقب الدورى الذى يُغازل الأهلي.

رياضة عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

تأجيل مباراة القمة 60 دقيقة بعد تأخر وصول الزمالك المصري تأجيل مباراة القمة 60 دقيقة بعد تأخر وصول الزمالك المصري



أخبار ذات صلة

GMT 14:16 2020 الإثنين ,24 شباط / فبراير

الزمالك يواجه 14 عقوبة بعد قرار "الانسحاب"
العرب اليوم - الزمالك يواجه 14 عقوبة بعد قرار "الانسحاب"

GMT 14:01 2020 الإثنين ,24 شباط / فبراير

تأجيل انطلاق دوري كرة القدم في كوريا الجنوبية بسبب ""
العرب اليوم - تأجيل انطلاق دوري كرة القدم في كوريا الجنوبية بسبب ""

GMT 07:39 2020 الإثنين ,24 شباط / فبراير

"كورونا" يهدد بإفراغ الملاعب الإيطالية من الجمهور
العرب اليوم - "كورونا" يهدد بإفراغ الملاعب الإيطالية من الجمهور

GMT 20:57 2020 الأحد ,23 شباط / فبراير

الاتحاد المصري يكشف عن الطاقم التحكيمي "لموقعة" الأهلي والزمالك
العرب اليوم - الاتحاد المصري يكشف عن الطاقم التحكيمي "لموقعة" الأهلي والزمالك

GMT 16:25 2020 الأحد ,23 شباط / فبراير

محكمة مصرية تصدر قراراها بشأن بطلان انتخابات النادي الأهلي
العرب اليوم - محكمة مصرية تصدر قراراها بشأن بطلان انتخابات النادي الأهلي

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

لمشاهدة أجمل الإطلالات التي تستحق التوقف عندها

نجمات خطفن الأنظار خلال أسبوع الموضة في ميلانو

ميلانو - العرب اليوم

غصّت عروض الازياء العالمية لموسم خريف وشتاء 2020-2021 باجمل اطلالات النجمات والعارضات العالميات اللواتي حضرن في الصفوف الامامية لمشاهدة اجمل العروض الجاهزة والتصاميم التي تستحق التوقف عندها.تابعي معنا أناقة النجمات والعارضات الاخيرة اللواتي اخترن أجمل صيحات الموضة مباشرة من أسبوع ميلانو للموضة. سحرت النجمة Dakota Johnson الانظار خلال توجّهها لحضور عرض Gucci لموسم خريف وشتاء 2020-2021 مرتدية بدلة رسمية واسعة باللون الاسود. كما لفتتنا اطلالات Emily Ratajkowski بفستان احمر قصير على شكل بلايزر في عرض Versace، والمعطف البني الواسع الذي تألقت به على شكل فستان في عرض Prada مع الجزمة السوداء عالية الساق. كما لفتتنا التصاميم السوداء مع اكمام الكاب التي اختارتها Barbara Palvin ايضاً خلال حضورها عرض Versace والبارز اختيار العديد من النجمات تصاميم مزخرفة وأبرزها اناقة Rach...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 13:22 2020 الإثنين ,24 شباط / فبراير

عروضٌ مِن دون جمهور خلال أسبوع الموضة في إيطاليا بسبب "كورونا"
العرب اليوم - عروضٌ مِن دون جمهور خلال أسبوع الموضة في إيطاليا بسبب "كورونا"

GMT 04:20 2020 الإثنين ,24 شباط / فبراير

أبرز الأنشطة والفعاليات خلال احتفالية فنون الطهي في دبي
العرب اليوم - أبرز الأنشطة والفعاليات خلال احتفالية فنون الطهي في دبي

GMT 02:02 2020 الإثنين ,24 شباط / فبراير

مجموعة من الكراسي الشتوية التي تساعدكِ في الاستمتاع
العرب اليوم - مجموعة من الكراسي الشتوية التي تساعدكِ في الاستمتاع

GMT 04:56 2020 الإثنين ,24 شباط / فبراير

الملك عبد الله الثاني يأمر بإرسال طائرة خاصة لإجلاء طفل أردني من العراق
العرب اليوم - الملك عبد الله الثاني يأمر بإرسال طائرة خاصة لإجلاء طفل أردني من العراق

GMT 01:32 2020 الإثنين ,24 شباط / فبراير

مسؤولون بريطانيون يتخذون قرارًا مفاجئًا بعد انتحار المذيعة كارولين فلاك
العرب اليوم - مسؤولون بريطانيون يتخذون قرارًا مفاجئًا بعد انتحار المذيعة كارولين فلاك

GMT 02:36 2020 الإثنين ,24 شباط / فبراير

أفكار مبتكرة لارتداء "الليغينغ" خلال موسم البرد تعرفي عليها
العرب اليوم - أفكار مبتكرة لارتداء "الليغينغ" خلال موسم البرد تعرفي عليها

GMT 09:29 2020 الأحد ,23 شباط / فبراير

أجمل الدول السياحية في آسيا للاستمتاع بعطلة مميزة بين المعالم التاريخية
العرب اليوم - أجمل الدول السياحية في آسيا للاستمتاع بعطلة مميزة بين المعالم التاريخية

GMT 09:39 2020 الأحد ,23 شباط / فبراير

ديكورات 2020 العصرية ترفع شعار "ألوان جريئة للحيطة وهادية للموبيليا"
العرب اليوم - ديكورات 2020 العصرية ترفع شعار "ألوان جريئة للحيطة وهادية للموبيليا"

GMT 09:18 2020 الأحد ,23 شباط / فبراير

خامنئي قد يتجرَّع "كأس السم" بعد اقتراب المحافظين في إيران من الفوز بأغلبية في الانتخابات
العرب اليوم - خامنئي قد يتجرَّع "كأس السم" بعد اقتراب المحافظين في إيران من الفوز بأغلبية في الانتخابات

GMT 03:22 2020 الأحد ,23 شباط / فبراير

وزير الإعلام اليمني يؤكد أن الحوثيين نفذوا حملة اعتقالات واسعة لقيادات حكومية
العرب اليوم - وزير الإعلام اليمني يؤكد أن الحوثيين نفذوا حملة اعتقالات واسعة لقيادات حكومية

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 07:14 2019 الأحد ,07 إبريل / نيسان

الرجل "الثور" يستمتع بالملذات الجسدية وتجذبه المرأة المرحة
العرب اليوم - الرجل "الثور" يستمتع بالملذات الجسدية وتجذبه المرأة المرحة

GMT 12:20 2016 الجمعة ,22 تموز / يوليو

جنون المداعبة الجنسية للرجل
العرب اليوم - جنون المداعبة الجنسية للرجل

GMT 17:15 2017 الخميس ,23 تشرين الثاني / نوفمبر

الفتيات ينافسن الشباب في استعمال " علكة الإثارة الجنسية "
العرب اليوم - الفتيات ينافسن الشباب في استعمال " علكة الإثارة الجنسية "

GMT 22:07 2016 الإثنين ,05 أيلول / سبتمبر

كيف تعرف أن زوجتك تمارس العادة السرية ؟
العرب اليوم - كيف تعرف أن زوجتك تمارس العادة السرية ؟

GMT 08:11 2020 الأربعاء ,15 كانون الثاني / يناير

عودة إنستجرام للعمل بشكل طبيعى لكل مستخدميه حول العالم
العرب اليوم - عودة إنستجرام للعمل بشكل طبيعى لكل مستخدميه حول العالم

GMT 22:12 2013 الإثنين ,18 شباط / فبراير

مصممة الأزياء بوم هوغ تقدم عارضات عاريات مرتديات القبعات فقط
العرب اليوم - مصممة الأزياء بوم هوغ تقدم عارضات عاريات مرتديات القبعات فقط

GMT 20:05 2016 الأربعاء ,11 أيار / مايو

"الجنائن المعلقة" اسطورة العالم القديم وعجائب الدنيا السبع تبعث مجدّدًا
العرب اليوم - "الجنائن المعلقة" اسطورة العالم القديم وعجائب الدنيا السبع تبعث مجدّدًا

GMT 16:00 2018 الخميس ,04 تشرين الأول / أكتوبر

كيفية تعامل الزوجة مع الزوج الخاين الكذاب المخادع
العرب اليوم - كيفية تعامل الزوجة مع الزوج الخاين الكذاب المخادع

GMT 01:25 2015 الأحد ,27 أيلول / سبتمبر

أضرار إرهاق العين وقلة الخلود إلى النوم على الجهاز العصبي
العرب اليوم - أضرار إرهاق العين وقلة الخلود إلى النوم على الجهاز العصبي

GMT 03:13 2019 الإثنين ,23 كانون الأول / ديسمبر

مجموعة ديكورات غرف نوم بالزهري الباستيل مودرن ومميز
العرب اليوم - مجموعة ديكورات غرف نوم بالزهري الباستيل مودرن ومميز

GMT 23:57 2019 الإثنين ,13 أيار / مايو

أشكال سيراميك حمامات 2019 باللون الأسود
العرب اليوم - أشكال سيراميك حمامات 2019 باللون الأسود

GMT 06:18 2015 السبت ,05 أيلول / سبتمبر

دراسة تؤكد أن النساء يفضلن حجم العضو الذكري "فوق المتوسط"
العرب اليوم - دراسة تؤكد أن النساء يفضلن حجم العضو الذكري "فوق المتوسط"

GMT 05:24 2017 الأحد ,02 تموز / يوليو

اسعار الجنية المصري مقابل عملة سلطنة عُمان الريال العماني الأحد
العرب اليوم - اسعار الجنية المصري مقابل عملة سلطنة عُمان الريال العماني الأحد

GMT 09:57 2019 الجمعة ,29 آذار/ مارس

بعد سنوات نجوى كرم تردّ على شائعة زواجها من ماجد المهندس
العرب اليوم - بعد سنوات نجوى كرم تردّ على شائعة زواجها من ماجد المهندس

GMT 12:40 2019 الخميس ,25 تموز / يوليو

تعرّفي على أحدث تصميمات خواتم الزواج العريضة من كبار علامات المجوهرات العالمية
العرب اليوم - تعرّفي على أحدث تصميمات خواتم الزواج العريضة من كبار علامات المجوهرات العالمية

GMT 19:49 2018 الخميس ,04 تشرين الأول / أكتوبر

شركة جوجل تطلق نقاط توزيع إنترنت مجانية فى نيجيريا
العرب اليوم - شركة جوجل تطلق نقاط توزيع إنترنت مجانية فى نيجيريا

GMT 07:11 2019 الخميس ,17 كانون الثاني / يناير

توقّعات باحتواء "آيفون 11" على كابل شحن "USB-C"
العرب اليوم - توقّعات باحتواء "آيفون 11" على كابل شحن "USB-C"

GMT 20:32 2018 السبت ,16 حزيران / يونيو

روس كوسموس توسع تعاونها مع الصين
العرب اليوم - روس كوسموس توسع تعاونها مع الصين

GMT 07:46 2013 الإثنين ,15 تموز / يوليو

ماسك الكيوي والعسل
العرب اليوم - ماسك الكيوي والعسل

GMT 02:10 2017 السبت ,05 آب / أغسطس

فيان سليماني تؤكد أن لقب ملكة جمال العراق سُحب منها لأسباب دنيئة
العرب اليوم - فيان سليماني تؤكد أن لقب ملكة جمال العراق سُحب منها لأسباب دنيئة

GMT 09:49 2017 السبت ,24 حزيران / يونيو

الكركم والحلبة والزنجبيل يقللا نسبة السكري
العرب اليوم - الكركم والحلبة والزنجبيل يقللا نسبة السكري

GMT 00:21 2017 السبت ,22 إبريل / نيسان

العاهرات في شوارع بيروت "الطلبات كثيرة والجميع جاهز"
العرب اليوم - العاهرات في شوارع بيروت "الطلبات كثيرة والجميع جاهز"

GMT 20:45 2019 السبت ,27 إبريل / نيسان

يورجن كلوب يوجه تحذيرًا لمحمد صلاح وساديو ماني
العرب اليوم - يورجن كلوب يوجه تحذيرًا لمحمد صلاح وساديو ماني

GMT 14:28 2018 الخميس ,04 تشرين الأول / أكتوبر

كوكب الأرض ليس فريدًا من نوعه وهناك كواكب مشابهة له
العرب اليوم - كوكب الأرض ليس فريدًا من نوعه وهناك كواكب مشابهة له

GMT 13:35 2018 الثلاثاء ,27 شباط / فبراير

أسباب الإفرازات المهبلية بعد عملية الجماع و الاتصال الجنسي
العرب اليوم - أسباب الإفرازات المهبلية بعد عملية الجماع و الاتصال الجنسي

GMT 00:52 2017 الأحد ,26 شباط / فبراير

صباح بن صديق تشارك نجوم المغرب في فيلم "حياة"
العرب اليوم - صباح بن صديق تشارك نجوم المغرب في فيلم "حياة"

GMT 06:26 2016 الجمعة ,17 حزيران / يونيو

"الزوجة السرية" للراحل فهد بن عبد العزيز تخسر جولتها القضائية
العرب اليوم - "الزوجة السرية" للراحل فهد بن عبد العزيز تخسر جولتها القضائية

GMT 18:05 2016 الخميس ,21 كانون الثاني / يناير

إبطال مفعول عبوة ناسفة عثر عليها بجوار فندق " مينا بلاس" في الهرم
العرب اليوم - إبطال مفعول عبوة ناسفة عثر عليها بجوار فندق " مينا بلاس" في الهرم
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2019 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2019 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab