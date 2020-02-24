ما زالت جماهير كرة القدم المصرية تتابع إذا ما كان نادي الزمالك سينفذ الليلة تهديداته بالانسحاب من مباراة القمة أمام الأهلي، في واقعة تاريخية لم يشهدها الدوري المصري.

وأعلن مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك انسحابه من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وعدم استكمال مباريات الدوري، مساء أمس الأحد، وذلك قبل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المقررة مساء اليوم الاثنين، على استاد القاهرة الدولي.

وغادر لاعبو الزمالك فندق الإقامة عقب قرار عدم استكمال مسابقة الدوري المصري الممتاز، اعتراضا على اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شؤون اتحاد الكرة.

وأخطرت إدارة نادي الزمالك اللاعبين أن هناك تدريبات صباح اليوم الاثنين في مقر النادي، وأن الفريق لن يتوجه لخوض المباراة.

وسبق لرئيس مجلس إدارة الزمالك، مرتضى منصور، أن هدد بالانسحاب من الدوري، مرات عدة، في المواسم الماضية، لكنه لم ينفذ التهديدات، وعاد للمشاركة في الدوري.

وفي موسم 2014-2015، أعلن نادي الزمالك انسحابه من الدوري اعتراضا على الأخطاء التحكيمية، والتي كبدت الفريق الهزيمة أمام طلائع الجيش 3-2، لكن الفريق تراجع عن الأمر وعاود المشاركة بالدوري.

وفي موسم 2015-2016، وبالرغم من فوز الزمالك أمام المقاصة 3-1، إلا أنه قرر الانسحاب من بطولة الدوري بسبب طرد باسم مرسي، واحتساب الحكم هدفا لمصر المقاصة، ليعلن النادي انسحابه "بسبب مجاملة لجنة التحكيم للأهلي"، ولكنه عاد للعب بالدوري.

كما هدد الزمالك بالانسحاب للمرة الثالثة على التوالي، عبر رئيسه منصور، في موسم 2016-2017، بعد أن طالب بإقالة رضا البلتاجي رئيس لجنة الحكام، عقب فقدان الفريق نقطتين في لقاء الإسماعيلي في نفس الموسم، وأكد وقتها رئيس الزمالك أن "التحكيم يواصل تعنته مع الزمالك"، لكنه تراجع بعد ذلك.

وتنص لائحة انضباط لاتحاد الاتحاد المصري لكرة القدم في المادة 21 منها، على أنه يعاقب كل فريق انسحب أو لوح بالانسحاب من أي مباراة أو بطولة ينظمها الاتحاد، بـ 14 عقوبة أو أيا منها وفق ما تراه وتقرره اللجنة.

ووفقا للائحة في حال انسحاب الزمالك من مباراة اليوم، سيتم تطبيق غرامة مالية واعتباره مهزوما بهدفين دون رد، مع خصم 3 نقاط أخرى منه في نهاية الموسم، بالإضافة إلى غرامة مالية وإلغاء كل نتائجه هذا الموسم، وسيتم حرمانه من المشاركة في أنشطة الاتحاد المصري في الموسم المقبل، ويعود للمشاركة بداية من دوري القسم الرابع.

ويلتقي الأهلي والزمالك في لقاء مؤجل من الجولة الرابعة بالدوري المصري، تحت وطأة أزمات كثيرة، منها تعرض ناديي الأهلي والزمالك لعقوبات قاسية على خلفية الشغب في لقاء السوبر الأخير، إضافة لقرار الزمالك بالانسحاب من القمة، وإصرار الأهلي واتحاد الكرة على خوضها في موعدها.