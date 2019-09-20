إصابة محمود متولي في سوبر الأهلي والزمالك

تعرض محمود متولي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للإصابة في مباراة الزمالك المقامة حاليا على ملعب الجيش ببرج العرب.

وخرج متولي في الدقيقة 25 وشارك محمد هاني بدلا منه.

ويلعب الفريقان في كأس السوبر المصري.