الكاف ينفي إخطار الزمالك بموعد السوبر الإفريقي أمام الترجي
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الكاف ينفي إخطار الزمالك بموعد السوبر الإفريقي أمام الترجي

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العرب اليوم - الكاف ينفي إخطار الزمالك بموعد السوبر الإفريقي أمام الترجي

الاتحاد الأفريقي لكرة القدم
القاهرة - محمد عبد الحميد

رد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على تصريحات مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بشأن تحديد يوم 23 أكتوبرالمقبل، موعدًا لمباراة السوبر الأفريقي بين الزمالك والترجي التونسي في الإمارات.

ونشر الاتحاد الأفريقي تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أكد خلالها أن التقارير التي أفادت بتحديد موعد لمباراة السوبر الأفريقي "غير صحيحة بالمرة".

وأكد الكاف أن الموعد والمكان لم يتحددا بعد، وسيتم إعلانهما لاحقا "عبر منصاته الإعلامية الرسمية فقط".

كان مرتضى منصور أعلن في الساعات الماضية، أن الزمالك سيلعب أمام  الترجي في ملعب هزاع بن زايد بالإمارات، في بطولة كأس السوبر الأفريقي.

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الكاف ينفي إخطار الزمالك بموعد السوبر الإفريقي أمام الترجي الكاف ينفي إخطار الزمالك بموعد السوبر الإفريقي أمام الترجي



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