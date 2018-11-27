الأهلي يوضح سبب غياب جماهيره عن لقاء المقاولون العرب

أكد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، في تصريحاته لراديو «أون سبورت إف إم»، أن هناك علامات استفهام كبيرة فيما يحدث ضد النادي، بعد رفض ختم تذاكر مباراة المقاولون العرب على ملعب السلام.

وأضاف «مرجان»، في حديثه ردًا على تصريحات عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات أن المسئولين يجب أن يُدركوا حقيقة حديثهم ومسئوليتهم تجاه الدولة.

وأردف: «هناك صورة مغلوطة تجاه الأهلي من جانب المسئولين في الدولة والأمن، وأن النادي يرفض دعاوي الجماهير للمباريات، ويتمسك بحقه في بيع التذاكر للجمهور، أسوة بما يحدث لجماهير أندية الدوري، خاصة أن النادي التزم بما حدث في اجتماع وزير الشباب والرياضة لعودة الجماهير وفقًا للمعايير، التي تم الاتفاق عليها.

وأشار «مرجان»، إلى أن هناك اجتماعًا غدًا الأربعاء يجمع بين نائب رئيس النادي وأمين الصندوق في وزارة الداخلية، لتحديد المسئوليات بخصوص تذاكر المباريات، مشيرًا إلا أن الأهلي له معايير واضحة بخصوص بيع التذاكر أون لاين، عبر موقعه، وأن ما يحدث غير مفهوم وكلام غير مسئوول من بعض المسئولين في اتحاد الكرة، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الأهلي له جمهوره، ولن يرضى بما يحدث، وأن الإدارة تلتزم الصمت لحل الأمر مع المسئولين في الأمن.

نقلا عن الوطن