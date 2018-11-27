صلاح محسن يخرج باكيًا من مواجهة الأهلي و المقاولون ومروان بديلًا له

شهدت الدقيقة السادسة من المواجهة التي تجمع حاليًا فريقي الأهلي، والمقاولون العرب، بالجولة السادسة عشر من الدوري المصري، خروج مهاجم الفريق الأحمر صلاح محسن للإصابة.

وتعرض «محسن» لآلام عضلية بقدمه، الأمر الذي حرمه من استكمال تلك المواجهة مبكرًا، ليخرج باكيًا وعلى وجهه علامات التأثر للإصابة.

بعدها يقرر محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأحمر الدفع بمروان محسن على حساب صلاح محسن المصاب.