منتخب مصر يتقدم على الجزائر بهدف نظيف ضمن منافسات بطولة كأس العرب للشباب

انتهى الشوط الأول، من مباراة منتخبي مصر والجزائر، بتقدم الفراعنة بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة، لبطولة كأس العرب للشباب تحت 20 عامًا. سجل أسامة فيصل هدف الفراعنة الوحيد في المباراة حتى الآن في الدقيقة السادسة، حين استلم الكرة في منطقة الجزاء، مسددًا إياها بقوة، ومعلنًا عن الهدف الأول لمنتخب مصر. وتتواجد مصر في المجموعة الثالثة رفقة منتخبات فلسطين والسعودية مستضيفة البطولة، والتي انتصرت على فلسطين بثلاثية نظيفة.