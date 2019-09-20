وفاة طفل زملكاوي في حادث سيارة أثناء التوجه لبرج العرب

توفي الطفل أدهم مسعد الكيكي من مشجعي نادي الزمالك عقب انقلاب سيارة كان يستقلها برفقة والده للذهاب لاستاد برج العرب من أجل مؤزارة فريقه الفارس الأبيض أمام الأهلي في قمة السوبر التي تجمعهم بعد قليل.

ونقل والده للمستشفى، حيث يعاني من حالة خطيرة بعد انقلاب السيارة على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي.

ويسعى الأهلي إلى مواصلة سطوته على السوبر المحلي، بعدما تمكن من تحقيق 10 ألقاب، حيث يتطلع الأهلي إلى تحقيق فوز هام على حساب منافسه التقليدي الزمالك قبل انطلاق منافسات بطولة الدوري العام وترسيخ تفوقه التاريخي على مدار مواجهات الفريقين ببطولة السوبر المحلي بعدما التقى الفريقان في 5 مباريات انتهت مباراتين بفوز الأهلي وثلاث مباريات بنتيجة التعادل، ويبحث الزمالك على البطولة الرابعة في تاريخه.