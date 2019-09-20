أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق الأبيض مباراة السوبر المصري المقرر لها في السابعة مساء اليوم الجمعة أمام الأهلي.

جاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز

خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف أوباما ومحمد أونجم ومحمود شيكابالا

خط الهجوم: أشرف بن شرقي

بينما يجلس على دكة البدلاء اللاعبون: محمد أبو جبل - محمود الونش - محمود عبد العزيز - إمام عاشور -خالد بو طيب -عبد الله جمعة- مصطفي محمد.