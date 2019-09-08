بن شرقي يمزق شباك بيراميدز بالهدف الثاني للزمالك

أحرز أشرف بن شرقي لاعب فريق الزمالك الهدف الثاني لفريقه في المباراة الجارية بينهما حاليًا في نهائي كأس مصر المقام حاليًا على ملعب برج العرب.

وسجل بن شرقي الهدف بالدقيقة 63 بعد عرضية رائعة من حمدي النقاز سددها بن شرقي برأسية رائعة في المرمى.

كان أوباما قد سجل الهدف الاول للأبيض في الدقيقة 52.

الجدير بالذكر أن الزمالك وصل إلي نهائي الكأس بعد التغلب علي الاتحاد السكندري بنتيجة هدف دون رد في الوقت الإضافي عن طريق اللاعب مصطفي محمد، بينما وصل بيراميدز إلي هذا الدور بعد الفوز علي فريق بتروجت بنتيجة هدفين دون رد.