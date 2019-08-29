نتائج قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا

موناكو - العرب اليوم
سحبت اليوم الخميس في إمارة موناكو الفرنسية، قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم "التشامبيونز ليغ"، وأسفرت عن مواجهات نارية ومثيرة.
المجموعة الأولى: باريس سان جيرمان، ريال مدريد، وكلوب بروج، غالطة سراي
المجموعة الثانية: بايرن ميونخ، توتنهام، أولمبياكوس، النجم الأحمر.
المجموعة الثالثة: مانشستر سيتي، شاختار دونيتسك، جينك، أتلانتا.
المجموعة الرابعة: يوفنتوس، أتلتيكو مدريد، بايرن ليفركوزن، لوكوموتيف موسكو
المجموعة الخامسة: ليفربول، نابولي، سالزبورغ،
المجموعة السادسة: برشلونة، بوروسيا دورتموند، إنتر، سلافيا براغ.
المجموعة السابعة: زينيت بطرسبورغ، بنفيكا، ليون، لايبزيغ
المجموعة الثامنة: تشيلسي، أياكس أمستردام، فالنسيا، ليل
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