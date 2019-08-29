نتائج قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا

سحبت اليوم الخميس في إمارة موناكو الفرنسية، قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم "التشامبيونز ليغ"، وأسفرت عن مواجهات نارية ومثيرة.

المجموعة الأولى: باريس سان جيرمان، ريال مدريد، وكلوب بروج، غالطة سراي

المجموعة الثانية: بايرن ميونخ، توتنهام، أولمبياكوس، النجم الأحمر.

المجموعة الثالثة: مانشستر سيتي، شاختار دونيتسك، جينك، أتلانتا.

المجموعة الرابعة: يوفنتوس، أتلتيكو مدريد، بايرن ليفركوزن، لوكوموتيف موسكو

المجموعة الخامسة: ليفربول، نابولي، سالزبورغ،

المجموعة السادسة: برشلونة، بوروسيا دورتموند، إنتر، سلافيا براغ.

المجموعة السابعة: زينيت بطرسبورغ، بنفيكا، ليون، لايبزيغ

المجموعة الثامنة: تشيلسي، أياكس أمستردام، فالنسيا، ليل