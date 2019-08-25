إصابة مبابى تثير القلق فى باريس سان جيرمان

كشفت تقارير صحفية فرنسية، أن الإصابة التى تعرض لها النجم كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، قوية والتى تعرض لها خلال مواجهة تولوز التى انتهت منذ قليل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي، وغادر مبابى ملعب "حديقة الإمراء"، فى الدقيقة 66 من زمن اللقاء، بعد تعرضه لإصابة عضلية فى الفخذ الإيسر، خلال مواجهة تولوز.

ذكرت إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، أن كيليان مبابي خرج من ملعب "حديقة الإمراء"، بعد المباراة على عكازين، فى إنتظار الفحوصات الطبية التى سوف يخضع لها، خلال الساعات القليلة المقبلة.

جدير بالذكر أن الفريق الباريسي، حقق فوزا كبيرا على تولوز، بنتيجة 4 – 0، سجلها شوبو موتينج هدفين، ماتيو جونفاليز مدافع تولوز بالخطأ فى مرماه وماركينيوس فى الدقائق 50، 55، 75 و 83 من زمن اللقاء، بهذه النتيجة رفع باريس سان جيرمان رصيده للنقطة 6، فى المركز الثالث، بينما توقف رصيد تولوز عند 4 نقاط فى المركز الثانى عشر، بجدول ترتيب الدوري الفرنسي، الذى يتصدره رين برصيد 9 نقاط.