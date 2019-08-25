سان جيرمان يسحق تولوز بالدوري الفرنسي فى ليلة إصابة مبابى وكافانى

سحق باريس سان جيرمان، ضيفه فريق تولوز، برباعية نظيفة، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء اليوم الأحد، على ملعب "حديقة الإمراء"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي.

شهدت المباراة واقعة غريبة، من إجراء باريس سان جيرمان تبديلاته الثلاث بشكل إجبارى، بعد تعرض الثلاثى كيليان مبابى، إدينسون كافانى وعبد الله ديالو للإصابة، سجل رباعية باريس سان جيرمان شوبو موتينج هدفين، ماتيو جونفاليز مدافع تولوز بالخطأ فى مرماه وماركينيوس فى الدقائق 50، 55، 75 و 83 من زمن اللقاء.

وأهدر الأرجنتيني انخيل دى ماريا نجم الفريق الباريسي ركلة جزاء فى الدقيقة 71 من زمن المباراة، بهذه النتيجة رفع باريس سان جيرمان رصيده للنقطة 6، فى المركز الثالث، بينما توقف رصيد تولوز عند 4 نقاط فى المركز الثانى عشر، بجدول ترتيب الدوري الفرنسي، الذى يتصدره رين برصيد 9 نقاط.