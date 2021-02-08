التشكيل الرسمي لبايرن ميونخ في مواجهة الأهلي المصري

أعلن هانزي فليك، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني، التشكيل الرسمي للفريق البافاري لمواجهة النادي الأهلي في المباراة المرتقبة التي تجمع الفريقين فى الثامنة مساء بتوقيت القاهرة على استاد "أحمد بن علي" في نصف نهائي كأس العالم للأندية التي تستضيفها قطر خلال الفترة الجارية. الأهلي ضد بايرن ميونخ

وجاء التشكيل على النحو التالي

حراسة المرمى: مانويل نوير الدفاع: بنجامين بافارد، جيروم بواتينج، ألفونسو ديفيز، دافيد ألابا خط الوسط: جوشوا كيميتش، كينجسلي كومان، روكا الهجوم: سيرجي جنابري، توماس مولر، روبرت ليفاندوفسكي