الأهلي يهزم الدحيل في مونديال الأندية بقطر

حقق فريق الأهلي المصري فوزاً هاماً وثميناً على الدحيل القطري بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الخميس، على ملعب المدينة التعليمية في انطلاقة مشوار الفريقين بكأس العالم للأندية التي أنطلقت عصر اليوم ،الخميس، وتسمر حتى 11 فبراير الجاري..سجل حسين الشحات للأهلي في الدقيقة 30 .

وبذلك يلتقي الأهلي مع بايرن ميونيخ يوم 8 فبراير الجارى في نصف نهائي البطولة ، فيما يلتقي الدحيل مع فريق أولسان الكوري لتحديد المركزين الخامس والسادس في البطولة العالمية.

جاء تشكيل الأهلي للمباراة كالتالي: محمد الشناوي في حراسة المرمي و محمد هاني وايمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول وعمرو السولية وحمدي فتحي وطاهر محمد طاهر ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات ووالتر بواليا .

ويأتي علي مقاعد البدلاء كل من علي لطفي وأحمد رمضان بيكهام ومحمد شريف وجونيور أجايي وأليو ديانج وأكرم توفيق ومحمود كهربا وياسر إبراهيم وسعد سمير ومروان محسن وصلاح محسن ومصطفي شوبير.

فيما لعب الدحيل بتشكيل ، مكوّن من :علي صالح زكريا ، محمد موسى - بسام الراوي - مهدي بن عطيه - احمد ياسر المحمدي وإدميلسون، كريم بوضياف، على كريمي، سلطان البريك ، اولونجا و دودو

بدأت المباراة بشكل حماسي من جانب الفيقين وهاجم بطلا مصر وقطر منذ البداية لكن دون فاعلية هجومية بعدما أحكم دفاع الفريقين الرقابة على مفانيح اللعب وأن كان الأهلي هو الأخطر.

وشهدت الدقيقة العاشرة أول فرصة خطرة حقيقية للأهلي بعدما راوغ حسين الشحات دفاع الدحيل وكادت تصل إلى بواليا لكن دفاع الفريق القطري تدخل وأنقذ الموقف.

هدأت المباراة وتراجع أداء الفريقين وأن كان اللعب الحماسي هو الذي فرض نفسه على أداء الفريقين ونال حمدي فتحي بطاقة صفراء للخشونة ، ونجح حسين الشحات في إستخلاص كرة من دفاع الدفاع وسجل هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 30

ضغط الأهلي على المنافس القطري وسيطر على أجواء المباراة والغى الحكم هدف سجله بواليا في الدقيقة 38 بداعي التسلل..في الدقائق الأخيرة نشط الدحيل وحاول تسجيل هدف التعادل كما ضغط الأهلي بُغية تسجيل هدف ثانً، لمن الشوط ينتهي بتقدم الأهلي بهدف حسين الشحات.

الشوط الثاني

بدأ الشوط الثاني بتغيير ثنائي في الدحيل بمشاركة المعز علي بدلاً من بسام الراوي ، ومحمد مونتاري بدلاً من أولونجا.

وضغط الفريق القطري من بداية هذا الشوط قبل أن يقود طاهر محمد طاهر هجمة من الناحية اليسرة وتوغل لكنه سقط دون أن يستفيد بالكرة.

وخرج حمدي فاتحي وشارك ديانج بدلاً منه وتراجع أداء الأهلي عدة دقائق بشكل سمح للدحيل بشن أكثر من هجمة على الأهلي لكن الدفاع أحكم الرقابة على هذه الهجمات.

واصل الدحيل الضغط على الأهلي وسط تراجع غريب من الأهلي وشارك أكرم توفيق بدلاً من طاهر محمد طاهر ومروان محسن بدلاً من بواليا ، وتصدى محمد الشناوي لأكثر من تسديدة قوية خطرة كادت تسكن الشباك لكن الشناوي تألق وأنقذ مرماه من عدة فرص مُحققة.

وأجرى موسيماني تغييراً هجومياً بنزول صلاح محسن بدلاً من حسين الشحات ،وشهدت الدقائق الأخيرة محاولات هجومية خطرة لفريق الدحيل .ونال محمد هاني بطاقة صفراء للخشونة ، وضغط الأهلي في الدقائق الأخيرة ،وضغط الدحيل لتسجيل هدف التعادل ،لكن ينتهي اللقاء بفوز الأهلي بهدف نظيف.