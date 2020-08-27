حسن شحاتة يرفض دعوة الزمالك لافتتاح المنشآت الجديدة

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، أن حسن شحاتة المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني، يرفض حضور احتفالية كبرى داخل النادي، لافتتاح تسعة مشروعات رياضية، بالإضافة إلى مسجد باسم طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالي وشدد المصدر خلال تصريحاته الخاصة ل"الوطن سبورت"، على أن نادى الزمالك أرسل دعوة لحسن شحاتة، إلا أنه رفض استلامها على خلفية الأزمات القائمة مع رئيس النادى ونجل المعلم كريم.

وأصدر مجلس إدارة نادي الزمالك، بيانا صحفيا أكد خلاله أنه من منطلق حرص الدولة على استقرار المناخ الرياضي فقد أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك من داخل مجلس النواب استعداده لرأب الصدع بين الناديين الكبيرين الأهلى والزمالك، حرصا منه على ألا تحدث فتنة كروية بين أكبر ناديين فى مصر وأفريقيا، يستفيد منها بل يحرض عليها أعداء الوطن من الجماعة الإرهابية، فلقد أكد رئيس نادى الزمالك فى الجلسة العلنية لمجلس النواب أنه سيترجم هذه الخطوة بإرسال دعوة للكابتن محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى، وأعضاء مجلس إدارته لحضور احتفالية كبرى داخل نادى الزمالك لافتتاح تسعة مشروعات رياضية، بالإضافة إلى مسجد باسم طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالي.