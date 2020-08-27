أول رد فعل من مرتضى منصور على بيان الأهلى

، رئيس نادي الزمالك تحديه لمحمود الخطيب، رئيس النادي الأهلى، حول البيان الذى أصدره مجلس إدارة القلعة الحمراء في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بشأن عدم استقبال مندوبي القلعة البيضاء رئيس نادي الزمالك فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، اليوم الخميس، إنه يتحدى محمود الخطيب أن يظهر الفيديوهات التى يقول فيها أنه استقبل القائم بأعمال مدير العلاقات العامة بالنادى والذى يحمل دعوة لرأب الصدع وإزالة الرواسب التى تثير الفتن بزيارة القلعة البيضاء غدا وحضور افتتاح مسجد الدكتور محمد مشالى طبيب الغلابة بالقلعة البيضاء

عن استغرابه الشديد من اصرار الخطيب على اصدار بيانات فجرا للهجوم عليه والتلميح بأن القانون معطل في واقعة الفيديو المفبرك وهو ما أثبتت جهات التحقيق والبرلمان المصري عدم صدقه وهو ما يؤكد أن هناك تربصا ورغبة فى مواصلة نفس الحرب التي تثير الفتن بين الجماهير على شخص رئيس الزمالك.