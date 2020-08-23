شوبير يتهم محمود الخطيب ومجلسه بإهدار المال العام

اتهم أحمد شوبير، الإعلامي بقناة أون تايم سبورت، مجلس إدارة القلعة الحمراء، بإهدار المال العام بسبب غياب حسين الشحات، عن المارد الأحمر في الفترة الماضية، جراء العملية الجراحية التي أجراها في توقيت عجيب وفقًا لما قاله وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي: عملية حسين الشحات جاءت في وقت عجيب جدًا، خاصة أنه كان هناك فترة توقف سابقة لم تُستغل، وهذا يعد إهدارًا للمال العام، بسبب غياب اللاعب لفترة طويلة الآن، رغم دفع مبلغ كبير في ضمه .