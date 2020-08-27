إصابة نجمي منتخب فرنسا بفيروس كورونا

تعرض بول بوجبا، وتانجي ندومبيلي، لاعبي مانشستر يونايتد، وتوتنهام الإنجليزيين للإصابة بفيروس كورونا المستجد بحسب الفحوصات الطبية التي أجريت لهما اليوم، الخميس، استعدادًا للانضمام لمعسكر منتخب فرنسا وقرر الجهاز الفني لمنتخب فرنسا، بقيادة ديدييه ديشامب استبعاد الثنائي بوجبا وندومبيلي من قائمة المعسكر الذي ينطلق استعدادًا للنسخة الجديدة من دوري الأمم الأوروبية ومن المقرر أن يخضع الثنائي بوجبا وندومبيلي لعزل صحي لمدة أسبوعين قبل إعادة الفحوصات الطبية.