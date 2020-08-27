أعلن ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا إصابة بول بوجبا بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".وقال ديدييه ديشامب في تصريحات صحفية، أن بول بوجبا وتانجي ندومبيلي سيغيبان عن فرنسا خلال مواجهتي السويد وكرواتيا بدوري الأمم الأوروبية، بسبب إصابتهما بفيروس كورونا.